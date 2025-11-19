Komisyon bakanları dinledi

Komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Bu süreç başarıya ulaşacaktır. Sürecin arkasında milletimiz vardır. Çalışmalarımız sıradan bir raporla değil, tarihe düşen değerli bir nokta tamamlanacaktır” dedi.

Komisyon yasal çerçeve çalışması öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı son kez dinledi. Toplantıya ilk olarak 8 Ağustos'ta gelen Yerlikaya, Güler ve Kalın 3 aylık aranın ardından sürece ilişkin sahadan gelen bilgiler hakkında sunum yaptı, daha sonra da soruları cevapladı.