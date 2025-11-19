Yeni Şafak
Komisyon bakanları dinledi

Komisyon bakanları dinledi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 19/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün 17'nci toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Bu süreç başarıya ulaşacaktır. Sürecin arkasında milletimiz vardır. Çalışmalarımız sıradan bir raporla değil, tarihe düşen değerli bir nokta tamamlanacaktır” dedi.

YASAL ÇERÇEVE ÖNCESİ SON DİNLEME

Komisyon yasal çerçeve çalışması öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı son kez dinledi. Toplantıya ilk olarak 8 Ağustos'ta gelen Yerlikaya, Güler ve Kalın 3 aylık aranın ardından sürece ilişkin sahadan gelen bilgiler hakkında sunum yaptı, daha sonra da soruları cevapladı.

İmralı oylaması Cuma günü

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon, 5 buçuk saat süren kapalı toplantının ardından cuma günü saat 14.00'te İmralı'ya gitme konusunda oylama yapılmasına karar verdi. 51 üyeden oluşan Komisyon'da 31 üyenin evet oyu vermesi halinde Komisyon'da temsil edilen ve grubu bulunan 5 siyasi partiden birer temsilcinin yer aldığı heyet adaya gidecek. CHP ise oylama öncesinde yarın toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Komisyondaki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı.


