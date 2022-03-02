İnfaz tehdidiyle para toplamışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C adına faaliyette bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, haklarında soruşturma yürütülen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden Mahmoud Subhı M.’nin Hizbullah’a para topladığı ortaya çıktı. Mahmoud Subhı M.’nin para yardımında bulunmayan kişilere örgütün infaz ettiği kişilerin görüntülerini gönderdiği, örgüte yardım etmeyenleri infazla tehdit ettiği belirlendi.