Gündem İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri ortaya çıktı

Karaköy'de ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf'ın Büyükada'dan Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
İngiliz Eski İstihbarat Subayının Büyükada'dan ayrılma anı
İngiliz Eski İstihbarat Subayının Büyükada'dan ayrılma anı

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada’daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz ajana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT
İngiliz ajana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada?daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu.
Le Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evinden, 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Le Mesurier'in 9 Kasım cumartesi günü saat 18.07'de eşiyle birlikte evlerinden çıktığı görülüyor. James Gustaf Edward Le Mesurier ve İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber, evdeki görevlilerin kullandığı elektrikli araca biniyor. Çift, araçta bulunan biri kadın, iki görevliyle birlikte iskeleye doğru ilerliyor. Elektrikli aracı kullanan kişinin evin bahçıvanı olduğu öğrenildi. Çift daha sonra Karaköy'deki ofise geçti. Le Mesurier'in 11 Kasım'da sabaha karşı cansız bedeni bulundu.


Emma Wingber, emniyete verdiği ifadede sağlık kuruluşlarına yakın olmak amacıyla Karaköy'e döndüklerini ifade etmişti. Wingber’in, “Son dönemlerde aşırı stres nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik" ifadelerine yer verdiği öğrenilmişti.

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Son görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde eski İngiliz ajanı Büyükada'daki evinden Karaköy'e geçiyor.
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