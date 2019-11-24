İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışında yaptığı konuşmada "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum" dedi.