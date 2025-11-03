İngiliz Kemal hakkındaki MİT raporu: Verdiği bilgilere itimat edilmez!

MİT, Milli Mücadeledeki istihbarat faaliyetlerine dair adına romanlar yazılmış, filmler çekilmiş Ahmet Esat Tomruk, namıdiğer “İngiliz Kemal” ile ilgili 26 Aralık 1940'da hazırlanmış belgeyi yayımladı. MAH’tan Genelkurmay’a gönderilmiş belgede, “İngiliz Kemal” için “Bir zamanlar istifade düşünülmüş ve bazı işlerde tecrübe edilmişse de samimi ve dürüst bir karakter taşımadığı sonucuna varıldığı için alaka kesilmiştir” deniliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Milli Mücadele yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine dair adına romanlar yazılmış, filmler çekilmiş olan Ahmet Esat Tomruk, namıdiğer “İngiliz Kemal” hakkında olumsuz görüş içeren belgeyi paylaştı. 26 Aralık 1940 tarihli istihbarat raporunda “İngiliz Kemal” hakkında olumsuz görüşler yer aldı.
KARAKTERİ UYGUN DEĞİL
Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin (MAH) görüşünü içeren ve Genelkurmay Başkanlığına yazılan söz konusu raporda, şu ifadeler yer aldı: “İngiliz Kemal uzun zamandan beri Hizmetin alaka ile takip ettiği bir adamdır. ‘İngiliz Kemal’, ‘Boksör Kemal’, ‘Kemal Esat’, ‘Gözlüklü Kemal’ gibi muhtelif isimler taşıyan bu adam zaman zaman ortaya çıkmakta ve yüksek makamlara arzı hizmet ederek bazı kıymetsiz malumatlar vermektedir. Verdiği haberler yurt dışında yaptığı geziler esnasında görüp duyduklarından ve ekseriya ağız havadislerinden ibaret olup her vatandaşın yapmak mecburiyetinde olduğu vazife çerçevesinin hududu içinde kalmaktadır. Bir zamanlar bu durumundan Hizmetçe de istifade düşünülmüş ve bazı işlerde tecrübe edilmişse de samimi ve dürüst bir karakter taşımadığı sonucuna varıldığı için alaka kesilmiştir.”
SARHOŞ VE KUMARBAZ
Bulgarlarla fazlaca temas halinde bulunduğu ve İngiliz bir kadınla metres hayatı yaşadığı bilgilerine yer verilen rapor şöyle devam ediyor: “Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberler de itimada layık olmaktan uzaktır. Şimdi Bulgaristan’da bulunan Kemal’in durumunun takip edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim.”