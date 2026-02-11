Yeni Şafak
İnşaat kazısında toprak kaydı Yolun bir bölümü çöktü

12:1811/02/2026, Çarşamba
IHA
Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, derin yarıkların oluştuğu yol kenarına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolun bir bölümü çökerken, bir binanın istinat duvarı yıkılarak otoparkı hasar gördü.

Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak üzerindeki inşaat şantiyesinde, zeminin yağışlar nedeniyle yumuşaması sonucu istinat noktasında çökme meydana geldi. Olayda, yolun inşaat alanına bakan kısmı koparak aşağı kaydı. Çökmenin etkisiyle inşaat alanındaki ahşap kalıplar ve bazı malzemeler çukura sürüklenirken, bir apartmana ait otopark alanı hasar gördü ve bahçe duvarı yıkıldı. Yer altından geçen şebeke suyu ve diğer altyapı hatları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, derin yarıkların oluştuğu yol kenarına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

#Kocaeli
#İzmit
#Tüysüzler Mahallesi
