İnşaat kazısında toprak kaydı Yolun bir bölümü çöktü

Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak üzerindeki inşaat şantiyesinde, zeminin yağışlar nedeniyle yumuşaması sonucu istinat noktasında çökme meydana geldi. Olayda, yolun inşaat alanına bakan kısmı koparak aşağı kaydı. Çökmenin etkisiyle inşaat alanındaki ahşap kalıplar ve bazı malzemeler çukura sürüklenirken, bir apartmana ait otopark alanı hasar gördü ve bahçe duvarı yıkıldı. Yer altından geçen şebeke suyu ve diğer altyapı hatları da zarar gördü.