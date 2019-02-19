İnsanlar, oyuna gelmeyecek

Türkiye’nin Fırat’ın doğusu için örnek formülü olan Afrin ve El-Bab, Cerablus tipi güvenli bölge oluşumu patlatılan bombalarla algı terörünün hedefinde. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile çatışmasızlık bölgesi İdlib’de art arda patlatılan bombalarla güvensiz bölge imajı yaratılmaya çalışılırken, Fırat’ın doğusuna yönelik girişimlere gölge düşürülmek isteniyor.

KİRLİ OYUNLAR BAŞLATTILAR

Terör örgütü PKK/ PYD, önceki gün Çobanbey’de pazar yerine yakın bölgedeki arazide patlama gerçekleştirdi. Teröristler, bu patlamalar ile ‘bölgede emniyet yok’ algısı amaçlıyor. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmelerde “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgelerinde 5-6 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar son zamanlarda Türkiye’nin çabalarıyla huzur içindeler. Bu huzuru ve güvenliği bozmak için çaba harcayan taraflar var. Bu taraflar kirli oyunlar başlattılar. Münbiç mutabakatını hayata geçirmiyorlar. Fırat’ın doğusundaki teröristlere yönelik operasyonu da engelliyorlar. Şu ana kadar Fırat’ın doğusundaki teröristlere silah da verdiler, siyasi destek de verdiler. Siyasi çözümü de engellediler” dedi.

AMAÇ HUZUR VE HİZMETİ ENGELLEMEK

PKK/PYD-YPG terör örgütünün her zaman terör eylemlerine başvurduğunu söyleyen Cuma, “Güvenli bölgede patlamalar gerçekleştiriyorlar. Teröristler bu bölgeye sızdırılıp terör eylemleri yapıyorlar. Burada tek amaçları bu bölgedeki huzurumuzu ve insanlara sunulan hizmetleri engellemektir. Aynı zamanda da dünyaya ve uluslararası medyaya da yanlış algı oluşturmak istiyorlar” diye konuştu.

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TERÖRİSTLER KORKU YARATMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde El-Bab’ı ziyaret ettiğini anlatan Cuma, “El- Bab çok hareketli olmuş. El-Bab’ta her şey normale dönmüş. Hizmetler modern şekilde veriliyor. Burada çok iyi hizmetler verilirken teröristler gelip burada korku yaratmak istiyorlar. Bu bölgeyi ve Suriye’yi bölmek isteyen Suriye halkını ezmek isteyen taraflar var. Münbiç mutabakatında imzası olan ABD, bu mutabakatı engelliyor. Münbiçliler, şu an şehrin dışında yaşıyor. Orada huzur gelirse birçok insan evine geri dönecek” dedi.

İNSANLAR OYUNUN FARKINDA

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib’in güvenli hale geldikten sonra insanların evine geri döndüğünü hatırlatan Cuma, “Teröristlerin bulunduğu yerlere insanlar dönemez. İnsanlar bu patlamaların siyasi anlamını çok iyi biliyor. Bunlara karşı gereken mücadeleyi vermeye hazır. Bu patlamalar oluyor ama kısa sürede normale dönüyor. Bu insanlar oyunun farkında ve oyuna gelmeyecek” şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLERİN KÖKLERİ KAZINMALI

“Suriye halkı çok kararlı şekilde bu teröristlerden ve terörle alakalı taraflardan kurtulmak istiyor” diyen Cuma, “Bunun için Türkiye’nin desteğini de istiyorlar. Çünkü şu ana kadar tek destek veren Türkiye oldu. Diğer taraflar teröristleri korudu ve besledi. Suriye’nin daha güvenli bölge olması için Fırat’ın doğusuna operasyonun yapılması zorunludur. Oradan teröristleri kökünden temizlemek gerekir.”

TERÖRİSTLERİN HEDEFİ HUZUR, İSTİKRAR

Türkiye’nin sağladığı güvenli bölge şemsiyesi altında yaşadıklarını belirten Cuma, “300 bin insanımız döndü. Münbiç’ten teröristler temizlenirse daha çok insanımız geri dönecek. Fırat’ın doğusunda teröristler yok edilmelidir. Onlar var oldukça huzur ve istikrarımızı hedef alınacak. Fırat’ın doğusunun güvenliğe çok büyük ihtiyacı var” diye konuştu.