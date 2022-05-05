İnsanları yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandıran şebekeye operasyon

Kentte bir vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp, yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan kişiye inanarak söylediği banka hesabına 50 bin lira gönderdi. Bir süre sonra bu kişiye ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada E.P. ve onunla birlikte dört şüphelinin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından ulaştığı dört kişiyi aynı yöntemle 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.

Tutuklandılar

Şüphelilerin evlerine baskın yapan polis ekipleri, şebeke lideri E.P. ile diğer dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait 20 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında E.P.’nin de bulunduğu dört kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FOTOĞRAF 9 Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet ve sosyal medya siteleri üzerinden dolandırıcılık olayları gerçekleşmesi üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Siber Suçlar Şube ekipleri Isparta merkezli İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun ve Antalya illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında M.D., Ö.F.S., O.Ş., E.D., B.Y., Z.G., A.D., Y.S., H.Y.P., G.A., ve A.D., nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, dijital materyal ve teknolojik cihaza el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden M.D., Ö.F.S., O.Ş., E.D., B.Y., Z.G., ve A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S., H.Y.P., G.A., ve A.D., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnternet dolandırıcılarına 10 ilde eşzamanlı operasyon 12 gözaltı İnternet dolandırıcılarına 10 ilde eşzamanlı operasyon 12 gözaltı İnternet dolandırıcılarına 10 ilde eşzamanlı operasyon 12 gözaltı İnternet dolandırıcılarına 10 ilde eşzamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var İnternet ve sosyal medya siteleri üzerinden onlarca insanı dolandıran şüphelilere yönelik Isparta merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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