İnsanları yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandıran şebekeye operasyon

Kentte bir vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp, yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan kişiye inanarak söylediği banka hesabına 50 bin lira gönderdi. Bir süre sonra bu kişiye ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada E.P. ve onunla birlikte dört şüphelinin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından ulaştığı dört kişiyi aynı yöntemle 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.
Tutuklandılar
Şüphelilerin evlerine baskın yapan polis ekipleri, şebeke lideri E.P. ile diğer dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait 20 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında E.P.’nin de bulunduğu dört kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.