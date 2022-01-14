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ADANA

Sahte polis ve savcılara yönelik operasyon: 20 gözaltı kararı var

Adana’da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Sahte polis ve savcılara yönelik operasyon: 20 gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonla vatandaşları arayıp kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin emniyete götürüldü.

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