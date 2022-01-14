Sahte polis ve savcılara yönelik operasyon: 20 gözaltı kararı var Adana’da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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