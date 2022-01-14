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ANKARA

12 ilde FETÖ operasyonu: Rütbeleri sökülmüş 19 emniyet müdürü için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY’nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbeleri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
12 ilde FETÖ operasyonu: Rütbeleri sökülmüş 19 emniyet müdürü için gözaltı kararı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.

Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerin, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlendi.

Silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon başlattı.

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