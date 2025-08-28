Yeni Şafak
İntikam şüphesi: Aydın'da berber dükkanına molotofkokteylli saldırı

18:0428/08/2025, Perşembe
DHA
Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da bir berber dükkanına gece saatlerinde molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iş yerinde zarar meydana gelirken, iş yeri sahibinin kuzeninin dün bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı belirlendi. Kundaklama olayının düğün salonunda yaşanan yaralama olayıyla bir bağlantısı olup, olmadığı araştırılıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanı molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.’nın (29) kuzeni Kadir A.'nın (25), dün bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı, iki olay arasında bağlantı olup, olmadığının araştırıldığı bildirdi.

Efeler ilçesinin kırsal Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri, camları kırılıp, ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

Kuzeni dün yaralama olayına karışmış

İş yeri kundaklanan Onur A.'nın, dün Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı (22) tabancayla yaralayıp, kaçan Kadir A.'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, kundaklama olayının düğün salonunda yaşanan yaralama olayıyla bir bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığını bildirdi.



