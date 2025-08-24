İncir hırsızlarına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından 23-24 Ağustos tarihlerinde Turanlar, Reisköy, Mursallı, Tekin, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Alangüllü ve Neşetiye mahallelerinde geniş çaplı önleyici devriye faaliyeti icra edildi. Çalışmalara Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması katıldı. Denetimler sırasında bir şahsa ait bahçede bulunan şüpheli yaklaşık 5 kilogram inciri çaldığı sırada suçüstü yakalanırken, şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.