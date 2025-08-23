Aydın'da turistleri taşıyan midibüsü devrildi: 7 yaralı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs yola devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.