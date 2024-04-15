İpli kurtarma doğada başlıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eğitim Bölüm Sorumlusu Önder Turan, ipli kurtarma olarak adlandırılan havada kurtarma operasyonlarına büyük bir özveriyle hazırlandıklarını ifade etti. Kursiyerlere verilen teorik eğitimin, doğada yapılan tatbikatlarla desteklendiğini anlatan Turan, "Teleferik kazası gibi endüstriyel kazalarda ise ip teknikleri eğitiminde öğrenilenleri kazanın yaşandığı bölgeye uyarlıyoruz” diye konuştu.
ÖNCE EĞİTİM SONRA TATBİKAT
Kursiyerlere ip tekniklerine ait müfredatı 3 seviyede verdiklerini aktaran Turan, “Ardından doğa tatbikatı, koşullar el verdiğince uygulamalı olarak çalışıyoruz” şeklinde anlattı. Havada kurtarma operasyonlarında helikopter kullanılacaksa komuta merkeziyle koordineli hareket etmenin şart olduğunu anlatan Turan şöyle konuştu: "Kurtarma stratejisi harita üzerinden belirlenir. Ardından komuta merkezine aktarılan bilgilerle yönlendirme yapılır. Kazazedeyi ekipman seçimi gibi konular dikkate alınarak en emniyetli şekilde kurtarması gerçekleştirilir.”