İpli kurtarma doğada başlıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eğitim Bölüm Sorumlusu Önder Turan, ipli kurtarma olarak adlandırılan havada kurtarma operasyonlarına büyük bir özveriyle hazırlandıklarını ifade etti. Kursiyerlere verilen teorik eğitimin, doğada yapılan tatbikatlarla desteklendiğini anlatan Turan, "Teleferik kazası gibi endüstriyel kazalarda ise ip teknikleri eğitiminde öğrenilenleri kazanın yaşandığı bölgeye uyarlıyoruz” diye konuştu.