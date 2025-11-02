Irak ile Kalkınma Yolu ve su mesaisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin “doğal ortağı” olduğu Kalkınma Yolu Projesi’nin somutlaştırılması ve ilerletilmesi için Irak’a gidiyor. Ziyaret, ikili ilişkiler ile güncel bölgesel gelişmelerin ele alınacağı yeni bir temas turu niteliği taşıyor.
Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan’ın Bağdat’ta yapacağı temaslarda Türkiye’nin Irak’ta istikrar, güven ve refahın güçlendirilmesine verdiği destek, 11 Kasım’da yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl ortamda gerçekleşmesi temennisi, Türkiye’nin ‘Doğal ortağı’ olduğu Kalkınma Yolu Projesi’ne vurgu ve Irak makamlarının ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ne verdikleri desteğin takdirle karşılandığı iletilecek.
TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR
Su konusunun da önemli bir yer tutacağı görüşmelerde, Türkiye’nin hem yukarı hem aşağı kıyıdaş ülke olarak sınıraşan suları bir rekabet alanı değil iş birliği alanı olarak gördüğü mesajını yinelemesi bekleniyor. Ankara’nın Irak’ta sürdürülebilir su kullanımı için teknik iş birliği ve altyapı projelerine destek vermeye hazır olduğu da iletilecek. Enerji tarafında ise eylül ayında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yeniden faaliyete geçmesinin memnuniyetle karşılandığı, fakat iş birliğinin yeni ve kapsamlı bir anlaşmayla daha ileri seviyeye taşınabileceği mesajı gündemde olacak.
GAZZE VE SURİYE DOSYASI
Fidan’ın bölgesel güvenlik başlıklarına da değinmesi öngörülüyor. Ankara, Gazze’de ateşkese tam riayetin bölgenin kırılgan güvenlik ortamında istikrar için elzem olduğunu Bağdat’a aktaracak. Suriye’de ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünün pekiştirilmesine yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye, Irak’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamp ve cezaevlerindeki Iraklı vatandaşlarını geri almadaki çalışmalarını olumlu değerlendiriyor.