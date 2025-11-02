Irak ile Kalkınma Yolu ve su mesaisi

Su konusunun da önemli bir yer tutacağı görüşmelerde, Türkiye’nin hem yukarı hem aşağı kıyıdaş ülke olarak sınıraşan suları bir rekabet alanı değil iş birliği alanı olarak gördüğü mesajını yinelemesi bekleniyor. Ankara’nın Irak’ta sürdürülebilir su kullanımı için teknik iş birliği ve altyapı projelerine destek vermeye hazır olduğu da iletilecek. Enerji tarafında ise eylül ayında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yeniden faaliyete geçmesinin memnuniyetle karşılandığı, fakat iş birliğinin yeni ve kapsamlı bir anlaşmayla daha ileri seviyeye taşınabileceği mesajı gündemde olacak.