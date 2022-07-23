Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/jh3zGu4oKj REKLAM July 23, 2022