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ANKARA ORTADOĞU

Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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