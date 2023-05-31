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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ve silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtildi. Paylaşımda, ''Mehmetçiklerimiz; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi'' ifadeleri kullanıldı.

16:08 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hudut Birliklerinin ele geçirdiği mühimmat ve silah

Hudut Birliklerinin ele geçirdiği mühimmat ve silah

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçiklerimizin, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.



Paylaşımda, ''Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi.'' ifadelerini kullandı.



#MSB
#Hudut Birlikleri
#mühimmat
#silah
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