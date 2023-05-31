Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ve silah ele geçirildi

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.



Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele… pic.twitter.com/JXUpRgQ52c