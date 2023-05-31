Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ve silah ele geçirildi

Hudut Birliklerinin ele geçirdiği mühimmat ve silah
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçiklerimizin, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.
Paylaşımda, ''Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi.'' ifadelerini kullandı.