Van'da İran'dan giriş yapan onlarca göçmen yakalandı.
Van'ın İran sınırındaki Özalp ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; sınır hattında karda yürüyerek yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 232 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Saray ve Özalp ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ihbarı alınca harekete geçti ve göçmenlerin geçiş güzergahlarına operasyon düzenlendi. 23-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda karda yürüyerek sınırı geçen yabancı uyruklu 232 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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23 minutes ago
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 232 kaçak göçmen yakalandı
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