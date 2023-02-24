İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 232 kaçak göçmen yakalandı 

Asrın felaketinin ardından evlerinde hasar oluşmasıyla Türkiye'nin farklı illerinde misafir edilen vatandaşların ilk tercihi Ankara 205 bin 454, Antalya 154 bin 86 depremzedeye kapılarını açarken, depremin etkisini hisseden kentlerden Mersin'de 65 bin, Elazığ'da 50 bin kişi barınıyor.