Gündem Irkçı tahrik şiddete dayandı
3. SAYFA POLİTİKA

Irkçı tahrik şiddete dayandı

Suriyelileri hedef alan ırkçı söylemler şiddet boyutuna ulaştı. Yengesi ve yeğeniyle otobüste seyahat eden Mısırlı genç, Suriyeli zannedilerek darp edildi. Gencin burnu ve kolu kırıldı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Abdelbarı Muhamed Elsayed Mustafa
Abdelbarı Muhamed Elsayed Mustafa

Başta İYİ Parti ve CHP milletvekilleri olmak üzere Suriyelileri hedef alan ırkçı söylemler sokakta şiddete dönüştü. İstanbul’da Mısırlı bir kişi ‘Suriyeli’ zannedilerek ağır bir şekilde darp edildi. Otobüste yengesi ve yeğeni ile birlikte seyahat ederken saldırıya uğrayan Mısırlı’nın burnu ve kolu kırıldı.

Abdelbarı Muhamed Elsayed Mustafa’ya verilen darp raporu

SIKIŞTIRIYORSUN DEYİP SALDIRDI

Bahçelievler Yenibosna durağından otobüse binerek Kayaşehir’e doğru yola çıktığını söyleyen Mısırlı Abdelbarı Muhamed Elsayed Mustafa (26), “Yolculuk esnasında yengem ve yeğenim ile birlikteydik. İneceğim durak gelince yengem de inmek istedi. Bebeği arabasına koymak için yardım ettim. Tam inerken araçta bulunan ve daha önce hiç karşılaşmadığım bir şahıstan, ‘beni neden sıkıştırıyorsun’ diye bir tepki aldım. O kişiye kendisini sıkıştırmadığımı söyledim. Bana, ‘Kes sesini konuşma yoksa vururum seni’ cevabını verdi. Yengem ve çocuğu yanımda olduğu için sorun yaşamak istemedim ve cevap vermedim. Kendimi savunmaya çalışırken yengem ve bebeğini kenara itti ve burnuma bir yumruk attı. Aldığım darbenin şiddetiyle burnum kırıldı” dedi.

BURNU VE KOLU KIRILDI

Saldırı sonrası otobüsün önüne geçerek aracın gitmesini engellediğini belirten Mustafa, “Araç önünde de darp edildim. O esnada saldırgan koluma tekme vurarak kolumu çatlattı. Darp edilmeme rağmen aracın önünden polis ekipleri gelene kadar ayrılmayacağımı belirttim ve polis ekiplerinin çağrılmasını istedim” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

  • Mustafa, “Darp eden kişi vurduğu esnada bir taraftan da Suriyeli diye bağırıyordu. Çevredekiler ise o Suriyeli değil Mısırlı demesine rağmen vurmaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Olaya ilişkin ifadem alındı. Ayrıca polis ekipleri yaşananları detaylı bir şekilde öğrenmek için aracın içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirttiler. Ben burada kimseye bir şey demedim. 2 yıl önce Türkiye’ye geldim. Abdulhamid ve Muhafız dizileri başta olmak üzere birçok dizide figüran olarak oynuyorum. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra ise saldırganın kardeşi yaşananlara ilişkin benden özür diledi” şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suriyeli genç bisikleti düşürdüğü için darp edildi
OYNAT 00:52
Suriyeli genç bisikleti düşürdüğü için darp edildi
Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darp edildiği o anlar kamerada. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali, 4 kişi tarafından darp edildi. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
10 bin konutluk uydukent kuracağız

10 bin konutluk uydukent kuracağız

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı.
Ödeme bugün yapılacak

Ödeme bugün yapılacak

Bakan Soylu, vatandaşlardan göndermemesini rica etti.
Deprem sonrası satışlar arttı

Deprem sonrası satışlar arttı

Fiyatlar 90 ila 400 lira arasında değişiyor.
Şifreli karantina odaları

Şifreli karantina odaları

Sağlık Bakanlığı korona virüsü için harekete geçti.
Katılım payı alınmayacak

Katılım payı alınmayacak

​Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için önemli açıklama.
3 kat uyarısı!

3 kat uyarısı!

​25 yaş ve üstü yapılara sahip 28 mahalle risk altında

Yüzyılın işgali

Yüzyılın işgali

​ABD, Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali meşrulaştırmaya çalışacak.

Diğer musluğu<br> açınca şoke oldu

Diğer musluğu
açınca şoke oldu

Yan yana kurulan 2 musluk hileyi ortaya çıkardı.
Yargıtay'dan<br> önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Patrona, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, işten atıldı.
Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlemde.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor, yağmur geliyor.
Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.
Hepsi gönüllü

Hepsi gönüllü

Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.