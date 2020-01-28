Irkçı tahrik şiddete dayandı

Başta İYİ Parti ve CHP milletvekilleri olmak üzere Suriyelileri hedef alan ırkçı söylemler sokakta şiddete dönüştü. İstanbul’da Mısırlı bir kişi ‘Suriyeli’ zannedilerek ağır bir şekilde darp edildi. Otobüste yengesi ve yeğeni ile birlikte seyahat ederken saldırıya uğrayan Mısırlı’nın burnu ve kolu kırıldı.

Abdelbarı Muhamed Elsayed Mustafa’ya verilen darp raporu

SIKIŞTIRIYORSUN DEYİP SALDIRDI

Bahçelievler Yenibosna durağından otobüse binerek Kayaşehir’e doğru yola çıktığını söyleyen Mısırlı Abdelbarı Muhamed Elsayed Mustafa (26), “Yolculuk esnasında yengem ve yeğenim ile birlikteydik. İneceğim durak gelince yengem de inmek istedi. Bebeği arabasına koymak için yardım ettim. Tam inerken araçta bulunan ve daha önce hiç karşılaşmadığım bir şahıstan, ‘beni neden sıkıştırıyorsun’ diye bir tepki aldım. O kişiye kendisini sıkıştırmadığımı söyledim. Bana, ‘Kes sesini konuşma yoksa vururum seni’ cevabını verdi. Yengem ve çocuğu yanımda olduğu için sorun yaşamak istemedim ve cevap vermedim. Kendimi savunmaya çalışırken yengem ve bebeğini kenara itti ve burnuma bir yumruk attı. Aldığım darbenin şiddetiyle burnum kırıldı” dedi.

BURNU VE KOLU KIRILDI

Saldırı sonrası otobüsün önüne geçerek aracın gitmesini engellediğini belirten Mustafa, “Araç önünde de darp edildim. O esnada saldırgan koluma tekme vurarak kolumu çatlattı. Darp edilmeme rağmen aracın önünden polis ekipleri gelene kadar ayrılmayacağımı belirttim ve polis ekiplerinin çağrılmasını istedim” dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLADI

Mustafa, “Darp eden kişi vurduğu esnada bir taraftan da Suriyeli diye bağırıyordu. Çevredekiler ise o Suriyeli değil Mısırlı demesine rağmen vurmaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Olaya ilişkin ifadem alındı. Ayrıca polis ekipleri yaşananları detaylı bir şekilde öğrenmek için aracın içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirttiler. Ben burada kimseye bir şey demedim. 2 yıl önce Türkiye’ye geldim. Abdulhamid ve Muhafız dizileri başta olmak üzere birçok dizide figüran olarak oynuyorum. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra ise saldırganın kardeşi yaşananlara ilişkin benden özür diledi” şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.