Irkçısın Yunan

Muratpaşa Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur maçında deplasmanda Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 32-25 kaybeden temsilcimiz, ikinci karşılaşmayı da kazanamayınca Avrupa'dan elendi. Ancak yaşanan bayrak krizi karşılaşmanın önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı.

TÜRK BAYRAĞINA İZİN VERİLMEDİ

Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Durumu hakemlere bildiren yöneticiler bir sonuç elde edemeyince maça ay yıldızlı formalarla çıktı. Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı.