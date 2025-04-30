İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi hizmete açıldı

Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu açılışta yaptığı konuşmada, Kur’an ahlakının topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, merhum Hacı Nuri Çomu’nun hayırseverlik anlayışını şöyle ifade etti:





“Kur’an ahlakının yayılmadığı bir dünyada huzur, bereket ve rahmet mümkün olmaz. Babam, ‘Bu topraklar bize kazandırdı, biz de bu toprakların insanıyla paylaşacağız’ derdi. Biz de evlatları olarak bu mirası sürdürüyoruz.”





Sekiz katlı olarak inşa edilen İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi; Adana Milletvekilleri, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve kent protokolünün de katılımıyla hizmete girdi.





Hacı Nuri Çomu’nun hayatı boyunca Kur’an kurslarına olan desteğini aktaran Hüseyin Nuri Çomu şöyle devam etti:

“85 yıllık ömründe Kur’an ahlakıyla yaşadı, bu değerleri yaşatmak için çalıştı. Vakfımız da bu vizyonun bir devamı olarak kuruldu. Bizler de aynı anlayışla topluma faydalı olmaya gayret ediyoruz.”





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Açılışların en hayırlısı





Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılış konuşmasında projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Açılışların en hayırlısındayız. Ülkemizde 2 bin kadar yatılı Kur’an kursumuz var. Kur’an Eğitim Merkezleri ise hafızlığını tamamlamış, ortaokul eğitimini bitirmiş nitelikli gençlere yönelik. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen bu proje kapsamında Türkiye genelinde 20 merkez olacak. Bu lokasyonda gelecek yıl 30 öğrenci eğitim almaya başlayacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”





Vali Köşger: İslam Dünyası nitelikli alimlere ihtiyaç duyuyor





Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı konuşmada merkezin toplum için taşıdığı önemi vurguladı:





“Kur’an Eğitim Merkezi, nitelikli ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu değerli hizmeti Adana’ya kazandıran Hacı Nuri Çomu Vakfı’na ve hayırseverlere teşekkür ediyorum.”





212 Öğrenci Kapasiteli Derslik





Feyzipaşa Mahallesi’nde yer alan ve 212 öğrenci kapasitesine sahip olan İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi’nde; 12 derslik, 160 kişilik konferans salonu, yemekhane, spor salonu, kütüphane, mescit, 8 lojman, 36 yatak odası, çok amaçlı salon, mutfak ve kantin gibi sosyal alanlar yer alıyor.











