Muğla'ya hemşirelik yapmaya gelen Jaenine Müslüman oldu: Onun adı artık Canan

Müftü Karagöz'ün konuşmasının akabinde Jaenıne Enzenbach salonda bulunan misafirler şahitliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Karagöz de duada bulunarak Müslüman olup Canan ismini alan Jaenıne Enzenbach'ı tebrik ederek kendisine "İhtida Belgesi" takdim edip, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Mealli Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Soru ve Cevaplarla İslam eserlerini hediye etti.