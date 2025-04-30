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Muğla'ya hemşirelik yapmaya gelen Jaenine Müslüman oldu: Onun adı artık Canan

Muğla'ya hemşirelik yapmaya gelen Jaenine Müslüman oldu: Onun adı artık Canan

10:5530/04/2025, Çarşamba
IHA
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Canan hemşireye Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Soru ve Cevaplarla İslam eserleri hediye edildi.
Canan hemşireye Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Soru ve Cevaplarla İslam eserleri hediye edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Alman hemşire Müftülükte düzenlenen tören ile Müslüman oldu.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde yaşayan Almanya vatandaşı hemşire Jaenine Enzenbach (31), İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Jaenıne için Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nde "İhtida Merasimi" düzenlendi. Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İslam dininin temel esasları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.


Müftü Karagöz'ün konuşmasının akabinde Jaenıne Enzenbach salonda bulunan misafirler şahitliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Karagöz de duada bulunarak Müslüman olup Canan ismini alan Jaenıne Enzenbach'ı tebrik ederek kendisine "İhtida Belgesi" takdim edip, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Mealli Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Soru ve Cevaplarla İslam eserlerini hediye etti.




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