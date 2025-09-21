İş birliğimizi güçlendirir

Yeni Şafak
21/09/2025, Pazar
21/09/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül’de ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Erdoğan, NSosyal’deki açıklamasında, “Görüşmenin bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’da yapacağı görüşmenin, ortak küresel barış vizyonu çerçevesinde bölgedeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkeler arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



