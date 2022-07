İş dünyası dimdik durdu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde iş dünyası birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni Şafak’a konuşan iş dünyası temsilcileri,15 Temmuz darbe girişiminde ülkemiz için dimdik durduklarını daha çok çalışıp üretmeye devam ettiklerini söyledi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ( İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye’nin en az 30 senesini yediğini söyleyerek söze başladı. 20 senelik birikimin sekteye uğratıldığını belirten Kopuz, “Bunun her ne kadar FETÖ operasyonu ile yapıldığını bilsek de dışarıdaki desteği daha önemli. Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye’ye çekilen bir operasyondur. Bunun neden yapıldığının şu an daha çok farkındayız. Bugün Libya’da, Irak’ta, Suriye’de Katar’da dünyanın her yerinde Türkiye var. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı şu anda Türkiye parçalanmış olacaktı. Allah bizi korudu. Liderinin arkasında duran bir Türkiye gördük. Toplumun her kesiminden ülkesini seven herkes Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında birleşti ve dünyaya örnek oldu” dedi.

Ali Kopuz

TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK

Ekonomik yansımalarının etkisini bugün hala yaşadığımızı ifade eden Kopuz, şöyle devam etti: “ Gezi olayları ve 15 Temmuz olduktan sonra Türkiye’nin önüne büyük bir set çektiler. Onları aştık. Bu kez de ekonomik olarak Türkiye’yi batırmanın hesaplarını yaptılar. Her ne kadar dışardan operasyonlar olsa da, içerde de gerek siyasi gerek iş dünyası bazında bunun destekçilerini gördük. Bazılarının bu süreçte nasıl savrulduğunu gördük. Artık insanımız bunların hepsini hafızasına kazıdı. 2023 seçimleri çok önemli. Orda iş dünyası olarak dimdik durmalıyız. 15 Temmuz’da bu ülkenin iş insanları dimdik durdu. Malını mülkünü unutup sokağa çıktı. Tanka uçağa kafa tutan bir milletiz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Türkiye’nin önü açık. İhracatta ve büyümede Avrupa ve Amerika’ya fark atacağız.”

Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “15 Temmuz darbe girişimi Türk siyasi tarihinde demokrasi dışında arayış olarak bir kara lekedir. O gün olduğu gibi bugün de şiddetle kınıyorum. Demokrasi, insanlık tarihi boyunca sorunların çözümü için şimdiye kadar bulunmuş en iyi yönetim şekli. Demokrasinin sorunları yok mu? Elbette var ama bu sorunları da demokrasi içinde çözmeyi amaçlayan bir sistem. Toplum olarak milli iradeye karşı gelen demokrasi dışındaki çıkışlara tarihten gelen bir birikimle karşı olduğumuzu düşünüyorum. Darbe dönemlerinde toplumun sivil siyasetin önünü vakit geçirmeden açmaya çalışması buna güzel bir örnektir. 15 Temmuz gecesi de sivil siyasetin önünün kesilmesine millet direnerek izin vermedi. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken demokrasinin bu topraklarda hiç eksik olmamasını diliyorum” dedi.

Orhan Aydın

ÜYELERİMİZİ MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRDIK

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın şu değerlendirmelerde bulundu: “15 Temmuz 2016 yılında ülkemiz üzerinde farklı emelleri bulunan hain zihniyetler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ile büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Tüm yurt genelinde ve yurt dışında bulunan üyelerimize sms geçilip direnişe geçilmesi, milletin iradesine sahip çıkılması yönünde talimat verildi. Yurdun dört bir yanında bulunan ASKON Üyeleri o gece darbecilere karşı verilen mücadelenin içinde yer aldı. 15 Temmuz 2016 yılında hain emellerini hayata geçirmek üzere harekete geçen darbecilere karşı milletimizin tokadı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dirayetli duruşu ile birlikte hak ettikleri şekilde çok sert olmuştur. Bu kalkışmanın şüphesiz ekonomimiz üzerine de ciddi olumsuz yansımaları olmuştur. Bütün bu kaos ortamına rağmen devletimizin ve milletimizin dirayetli duruşu, özel sektör ve STK’ların destekleri ile 6-7 ay gibi kısa bir sürede toparlandık ve yüzde 7’lere ulaşan büyüme rakamlarını hamdolsun yakalayabildik.”

Şekib Avdagiç

HER İLİMİZ KAHRAMAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin her ili, her ilçesi, her semti isminin başına kahraman sıfatını eklemeyi hak ettiğini belirterek, “Yürekten ifade edeyim ki, Boğaziçi Kahramanboğaziçi, Yeşilköy Kahramanyeşilköy, Kısıklı Kahramankısıklı, Saraçhane Kahramansaraçhane, Çengelköy Kahramançengelköy oldu… Kahraman ordumuzun komuta kademesinin -içine sızmış hainler dışında- tamamı demokrasinin yanında yer aldı. Ne yazık ki, 15 Temmuz hain darbe girişimini müteakiben başta müttefiklerimiz ve Batılı ülkeler olmak üzere, dış dünyadan gelen tepkileri görünce anladık ki, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, kökü dışarıda olan bir isyan hareketidir” dedi. Avdagiç, 15 Temmuz’u bağımsızlığımızı vesayet altına alma hareketi olarak nitelendirdi.

Mahmut Asmalı

Millet Türk ekonomisini muhafaza etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde,15 Temmuz’un ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. Asmalı, “15 Temmuz’da iradesine sahip çıkan Türk milleti, yalnızca demokrasiyi değil Türk ekonomisini muhafaza etti. 15 Temmuz’da hedef alınan, 2013 yılında IMF’ye olan borcunu kapatan, 27 çeyrektir pozitif büyüyen, finansal ve mali disiplinini istikrarlı bir yapıya kavuşturmuş ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi” diye konuştu.

CİDDİ MALİYETLERİ OLDU

Asmalı, 15 Temmuz’un hemen akabinde ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasaların normal işleyişine geri döndüğünü ama bu kalkışmanın ciddi maliyetleri olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar TL olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi de hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. 14 Temmuz 2016 tarihinde 2,87 seviyesinde olan dolar kurunun darbe girişiminin hemen ardından 3’ü aşması, piyasalarda oluşan satış baskısı, üretim ve ekonomik aktivitenin sekteye uğraması gibi etkenler 15 Temmuz’un oluşturduğu ekonomik tahribatı daha da artırmıştır.”

Nail Olpak

TÜRKİYE DAİMA BÜYÜMEYİ BAŞARDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam altı yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız o kara gecede, milletimiz tek vücut olarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durdu ve ülkemizi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermedi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, devletimizin tüm unsurlarının ortaya koyduğu güçlü irade ile birlikte milletimizin her bir ferdinin tek ses olduğuna tanıklık ettik. Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor.”