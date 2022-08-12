​İş ilanına tıklayan tuzağa düşüyor

Günlük 3 bin lirayı bulan kazanç garantisinin verildiği SMS’lerde ünlü bir firma ismi verilerek "Merhabalar, ...'da işe alım müdürüyüm, açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz, maaş aynı gün ödenecek, günlük 800-3 bin TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın." deniliyor. Linke tıklayıp kişisel verilerini kaydeden vatandaşa, üyelik için ilk etapta 50 TL hediye ediliyor ardından dolandırıcılar durmadan “Görevi tamamlaman gerek” diyerek kullanıcılardan çeşitli miktarlarda para talep ediyor.

'ORTAK' DİYEREK KANDIRIYORLAR

Biz de bu yöntemi açığa çıkarmak için sadece mesajdaki linke tıklayıp iş başvurusunda bulunacağımızı söyledik. Karşılığında şöyle bir cevap aldık: “Bu işin süreci çok basittir. AVM'de tüccar tarafından gönderilen siparişi tamamladığımızda ve tüccarın satışlarını artırdığımızda, tüccar size bir komisyon ödeyecek.” Sonrasında ise https://shoplps.com/ internet sitesine kaydolmamız talep edildi. İlk etapta 50 TL hesabımıza hediye olarak yüklediklerini söylediler. Kazanmak için kredi kartımızı kaydedip hesabımıza bloke konulması istendi. Dolandırıcılar inandırıcı olması için internet sitesinde, online satış platformlarının isimlerini de “Ortak” başlığıyla yayınladıklarını gördük.

VERİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Bu durumla karşılaşanların suç duyurusunda bulunulması gerektiğinin altını çizen Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Aslı Korkmaz, “Bu olayda iki suç var. Birincisi, kişisel veriler hukuka aykırı satılmış. İkincisi de dolandırıcılık. WhatsApp üzerinden gelen böyle mesajlar asla dikkate alınmamalı” dedi.