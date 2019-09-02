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KAYSERİ

İş makinesi eve daldı

Kayseri Hacılar'da freni boşalan kanal açma aracı faciaya neden oldu. Tek katlı müstakil bağ evine çarpan araç evi harabeye çevirdi. Kazada, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşanan kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yaşanan kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kanal açma aracı dehşet saçtı. Kaza, öğle saatlerinde Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine doğru ilerleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait, 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, virajda savruldu. Yoldan çıkan tanker, yol kenarında bulunan, Nuh Acar'a ait müstakil bağ evine daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz altında bulunan kişilerin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu enkaz altından, tanker sürücüsü Ahmet Altıparmak, araçta yanında bulunan Ali Suna ve Ahmet Karaçam ile evdeki Fatma Abravcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada evde bulunan ve ağır yaralanan Nuh Abravcı (65), hastaneye kaldırıldı. Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

FRENİ BOŞLADIĞI İÇİN GİRMİŞ

Kazayla ilgili bilgi veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

YAPILMASI GEREKENİ YAPACAĞIZ

  • Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri kurtarma çalışmaları yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Ahmet Altıparmak, Ali Suna ve Ahmet Karaçam ile evde bulunan Fatma Abravcı’nın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
  • Kaza yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Görevden dönerken aracımız teknik bir arıza nedeniyle kaza yapıyor. Kazada araç içinde 3 ve evin içinde 1 kişi olmak üzere 4 kişi vefat ediyor. Söyleyecek bir şey yok, çok üzgünüz. Bundan sonraki süreçte cenazelerimizle ilgileneceğiz ve yapılması gerekenleri yapacağız. Ailelere sabırlar diliyorum. Hiç kimse ailesinin bir parçasının ayağına taş değsin istemez" dedi.

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