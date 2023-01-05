İşe dönüş sevinci: CHP’li belediyeler binlerce kişiyi işten çıkarmıştı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP’li belediyeler tarafından işten çıkarılan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘geri dönüş’ müjdesi ile sevince boğuldu. İBB’nin iştirak şirketi Otobüs A.Ş’de 9 yıl çalışan Samet Bulutçu, “9 yıldır İBB’nin iştirak şirketi olan Otobüs A.Ş’de sahada kontrol personeliydim. Otobüslerin muayenelerinden tutun lastiklerine varıncaya kadar denetlerdim. 23 Ocak 2020 yılında iş sözleşmem tek taraflı olarak feshedildi. O tarihten itibaren beri bir işim yok. Ne iş olursa yapıyorum. Evde bakmakla sorumlu olduğum bir eşim bir de çocuğum var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu karar hem beni hem de İBB’den haksız şekilde atılan diğer arkadaşlarımızda ciddi bir memnuniyet yarattı. O kadar sorun ve işinin arasında İBB’den atılanların sesini duyduğu için Cumhurbaşkanımıza kendi adıma çok teşekkür ederim” dedi.

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Samet Bulutçu

LİYAKATSİZ DEĞİLDİM

İBB’de 5 yıl boyunca Dijital Medya Uzmanı olarak çalışan Halil Kişeçok, “Yaklaşık beş yıl boyunca İBB Medya A.Ş.’de çalıştım. İBB seçimlerinin hemen ertesinde işten çıkarıldım. Hani iddia ettikleri ‘liyakat meselesi’ vardı ya ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ve medya alanında çalışıyordum. Başa geldiklerinde kimseyi işten çıkarmayacaklardı ve namus sözü vermişlerdi. Gelir gelmez namus sözlerini tutmadılar. Şu anda onu Cumhurbaşkanımız yerine getiriyor. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

HÂLÂ İŞ ARIYORUM

Gerekçesiz işten çıkarılanlardan biri olan Yasin Görgülü de şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız diğer siyasilerden farkını ortaya koydu, herkesin unuttuğu binlerce mazlum ve mağdur insanın umudu oldu. Onun her zaman halkının yanında olduğunun ve tüm vatandaşlarının dertleriyle dertlendiğinin somut bir göstergesidir. Allah kendisinden razı olsun.”

Kadircan Dilli

Namus sözünü tutmadılar

İBB Medya A.Ş.’de kameraman olarak çalışan Kadircan Dilli ise “2018 Haziran’da işe girmiştim 2019 Ağustos ayında işten çıkarıldım. Bizi belirsiz süreli işten çıkardılar. Açıklama yapmışlardı namus sözü vermişlerdi, bir de liyakatsiz eleman çalıştırmayacaklarını söylemişlerdi. Ben tecrübeli bir kameramanım. Liyakatsiz değildim. İşten çıkartıldıktan sonra askere gittim ve bağımsız çalıştım. Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından dolayı mutlu oldum. Çok teşekkür ederim” dedi.

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