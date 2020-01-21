İşgal bitecek

Eğer komşular Türkiye ile anlaşırsa, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) işgaline konu toplam 42 bin 263 kilometrekarelik deniz alanında, Türkiye ile birlikte komşu ülkelerin hakları muhafaza altına alınmış olacak.

HAKKINI TESCİLLEYECEK

Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın aynı şartlardaki benzerinin İsrail ile imzalanması İsrail’in de işine yarayacak. GKRY’nin orantılılık ilkesini göz ardı ederek sunduğu anlaşmayı kabulüyle 4 bin 600 kilometrekarelik deniz alanı işgal edilen İsrail, Türkiye ile anlaşması halinde 16 bin 344 kilometrekarelik bir deniz alanı kazanacak. Kıbrıs adasının yüz ölçümünün 9 bin 251 kilometrekare olduğu düşünüldüğünde, İsrail, Kıbrıs’ın 1.75’i büyüklüğünde bir deniz yetki alanındaki MEB hakkını tescilleyecek.

ALTI PARSEL BİZİM

Anlaşma ile İsrail, GKRY’nin sözde parsellerinden 12. parsellerin tamamı, 1, 7, 8, 9, 10 ve 11. parsellerin bir kısmına sahip olacak. Türkiye ise bu anlaşmayla Kıbrıs’ın güneyindeki 1, 5, 6, 7, 8 ve 10 numaralı parsellerdeki haklarını uluslararası arenada tescillemiş olacak ve 10 bin 462 kilometrekarelik deniz yetki alanındaki GKRY işgalini sonlandıracak.

MISIR VE LÜBNAN’IN KAZANCI

Mısır ve Lübnan da GKRY ile yaptıkları anlaşmalarla kaybeden ülkeler arasında. Mısır, Türkiye ile MEB anlaşması imzalaması halinde 11 bin 500 kilometrekarelik deniz yetki alanındaki işgali sonlandırmış olacak. Lübnan da Türkiye ile anlaşırsa, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanını 3 bin 957 kilometrekare daha büyütecek. Suriye de Türkiye’nin MEB anlaşması imzalayacağı Doğu Akdeniz komşuları arasında. Ancak Suriye ile sadece deniz yan hududu anlaşması imzalanması öngörülüyor.