Gündem İşgal bitecek
POLİTİKA

İşgal bitecek

Deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasıyla Yunanistan’ın işgalini sonlandıran ve Libya’ya 16 bin 700 kilometrekarelik deniz alanı kazandıran Türkiye, Doğu Akdeniz’deki komşularına da münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmaları yapma çağrısında bulundu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Eğer komşular Türkiye ile anlaşırsa, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) işgaline konu toplam 42 bin 263 kilometrekarelik deniz alanında, Türkiye ile birlikte komşu ülkelerin hakları muhafaza altına alınmış olacak.

HAKKINI TESCİLLEYECEK

Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın aynı şartlardaki benzerinin İsrail ile imzalanması İsrail’in de işine yarayacak. GKRY’nin orantılılık ilkesini göz ardı ederek sunduğu anlaşmayı kabulüyle 4 bin 600 kilometrekarelik deniz alanı işgal edilen İsrail, Türkiye ile anlaşması halinde 16 bin 344 kilometrekarelik bir deniz alanı kazanacak. Kıbrıs adasının yüz ölçümünün 9 bin 251 kilometrekare olduğu düşünüldüğünde, İsrail, Kıbrıs’ın 1.75’i büyüklüğünde bir deniz yetki alanındaki MEB hakkını tescilleyecek.

ALTI PARSEL BİZİM

Anlaşma ile İsrail, GKRY’nin sözde parsellerinden 12. parsellerin tamamı, 1, 7, 8, 9, 10 ve 11. parsellerin bir kısmına sahip olacak. Türkiye ise bu anlaşmayla Kıbrıs’ın güneyindeki 1, 5, 6, 7, 8 ve 10 numaralı parsellerdeki haklarını uluslararası arenada tescillemiş olacak ve 10 bin 462 kilometrekarelik deniz yetki alanındaki GKRY işgalini sonlandıracak.

MISIR VE LÜBNAN’IN KAZANCI

  • Mısır ve Lübnan da GKRY ile yaptıkları anlaşmalarla kaybeden ülkeler arasında. Mısır, Türkiye ile MEB anlaşması imzalaması halinde 11 bin 500 kilometrekarelik deniz yetki alanındaki işgali sonlandırmış olacak. Lübnan da Türkiye ile anlaşırsa, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanını 3 bin 957 kilometrekare daha büyütecek. Suriye de Türkiye’nin MEB anlaşması imzalayacağı Doğu Akdeniz komşuları arasında. Ancak Suriye ile sadece deniz yan hududu anlaşması imzalanması öngörülüyor.

Yeni hamle 3. sondaj gemisi
EKONOMİ
Yeni hamle 3. sondaj gemisi
Kozinoğlu felaket olur

Kozinoğlu felaket olur

​Enver Altaylı'nın teröristbaşı Gülen'e gönderdiği raporlara ulaşıldı.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

​CHP'li mason ismin Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
Uymazlarsagereğini yapacağız

Uymazlarsa
gereğini yapacağız

Erdoğan ateşkesin yol haritasını anlattı.
Kuloğlu<br>ya da “yeni Türk"

Kuloğlu
ya da “yeni Türk"

Libya'da ​1,5 milyona yakın Türk yaşıyor.
Sisi’yi tutuklayın

Sisi’yi tutuklayın

​Londra polisinden Mursi'nin ölümünün araştırılması istendi.
Belediyelerin tercihi<br>milli üretimler oldu

Belediyelerin tercihi
milli üretimler oldu

2020 yılında hedef pazar payının yüzde 50'si olacak.

2020 ince ayar yılı

2020 ince ayar yılı

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 2019 yılını değerlendirdi.
İşte İyidil'in<br>MİT belgesi

İşte İyidil'in
MİT belgesi

​Skandal tahliye kararı sonrası tekrar tutuklanmıştı.
Oğlumun montu<br>bu binadan çıktı

Oğlumun montu
bu binadan çıktı

Evlat nöbetindeki aileler: HDP zulmünün sonunu getireceğiz.
Bağdat'ta roket saldırısı

Bağdat'ta roket saldırısı

Yeşil Bölge'ye üç adet roket atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

FETÖ'nün akıl hocası Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Toplam ödül 3 milyon avro

Toplam ödül 3 milyon avro

​Teknofest 2020 için son başvuru 28 Şubat.
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Trump'ın ​110 sayfalık savunma özetini açıkladılar.
Kanal İstanbul <br>çevresindeki arsaları kapattılar

Kanal İstanbul
çevresindeki arsaları kapattılar

CHP, İYİ Parti ve HDP'li başkanlar projenin emlakçılığını yapıyor.
CHP Ankara'dan<br> bakmayı öğrenmeli

CHP Ankara'dan
bakmayı öğrenmeli

AK Parti'den CHP'nin Libya tutumuna eleştiri.
Büyük facia engellendi

Büyük facia engellendi

​Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile aynı çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı’na hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada "Darbeci Hafter’in saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gereken tepkiyi göstermemiştir. Bu zirvenin ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür. Meşru Libya hükümetiyle iki mutabakat muhtırasıyla işbirliğimizi perçinledik. Türkiye Libya’da barışın anahtarı olmuştur. Libya’da sükunet sayın Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısıyla sağlanmıştır. Ülkemiz Libya’nın geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.
FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var
Gündem

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün sözde imamının, cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda örgüt üyesinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü. Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim. Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin. Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun" şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı.
Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı
Gündem

Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11 ülke liderinin katılımıyla Libya Zirvesi başladı. Zirvede taraflar, kalıcı çözüm için formül bulmaya çalışacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.