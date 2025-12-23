Yeni Şafak
Işıklarda yol kavgası pahalıya patladı

22:2223/12/2025, Salı
AA
Sürücülerin ehliyetlerine geçici süre el konuldu. (Foto: Arşiv)
Sürücülerin ehliyetlerine geçici süre el konuldu. (Foto: Arşiv)

Mersin’de trafik ışıklarında motosiklet ve ticari araç sürücüleri arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin çalışmasıyla sonuçlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası yakalanan sürücülere 1986 lira ceza kesilirken, ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu.

Mersin'de trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücülerine 1986 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında görüntüleri paylaşılan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Soli Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında kavga eden motosiklet ve ticari araç sürücüleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Sürücülere, trafik kuralı ihlali ve çeşitli ihlallerden dolayı toplam 1986 lira ceza verildi.

Sürücülerin ehliyetlerine geçici süre el konuldu.



