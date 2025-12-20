Mersin’de abart egzoz kullanan araçlara ceza yağdı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılana açıklamaya göre, denetimler kapsamında 37 motosiklet ve 34 otomobil olmak üzere toplam 71 araç hakkında yasal işlem uygulandı. Mevzuata aykırı teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edici gürültüye neden olduğu belirlenen araçlar trafikten men edilirken, sürücülere toplam 657 bin 957 TL idari para cezası kesildi.