Havadan gelen ceza: Beykoz’da araçtan inen sürücü dronla tespit edildi 4 bin lira ceza kesildi

Denetimler kapsamında saat 09.05 sıralarında TEM Güney istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım noktasında iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında beyaz renkli araç sürücüsünün aracından inerek ticari taksi sürücüsü ile sözlü tartışmaya girdiği; ardından her iki sürücünün de olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında beyaz renkli araç sürücüsüne; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak", "Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 4 bin 153 lira idari para cezası uygulandı. Ticari taksi sürücüsüne ise; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam bin 986 lira idari para cezası kesildi.