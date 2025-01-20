'İşime engel oldu' demişti: Ayşe Barım soruşturmasında oyuncu Deniz Işın da ifadeye çağrıldı

Deniz Işın, ''Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı'' diyerek Ayşe Barım'ı suçlamıştı.
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, oyuncu Deniz Işın "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı'' diyerek Ayşe Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini öne sürmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan
Ayşe Barım
hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında oyuncu
Deniz Işın
, "mağdur" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.
ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.
- Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.
'Elbet kokusu çıkacaktı'
'Elbet kokusu çıkacaktı'
Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
- "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."
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