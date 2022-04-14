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Gündem İşkence yalanını FETÖ-PKK yayıyor
ANKARA

İşkence yalanını FETÖ-PKK yayıyor

Yalanda birleşen terör örgütleri, sosyal medya hesaplarından “cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığı” algısı yayıyor.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
İşkence yalanını FETÖ-PKK yayıyor
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Yalanda birleşen terör örgütleri, sosyal medya hesaplarından “cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığı” algısı yayıyor. Bu kapsamda Silivri Cezaevi’nde iki mahkumun işkence sonucu öldüğü yönünde paylaşım yapan terör örgütlerinin yalanı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce çürütüldü. İddia edildiği gibi hayatını kaybedenlerin sayısı 2 değil, 1 kişiydi. Ölüm sebebi de kalp kriziydi. Buna rağmen PKK’ya yakın yayın organları hayatını kaybeden mahkumun işkence gördüğü haberlerini yaydı, firari FETÖ’cüler de sosyal medyada bu yalanın daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı.

ÖRGÜT TALİMATI

PKK’nın cezaevleri üzerinden toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan plan, örgüt mensuplarına gönderilen notlar ve telefon görüşmeleriyle ortaya çıktı. Teröristlerden “kendilerine işkence ve kötü muamele yapıldığını söylemelerinin” istendiği tespit edildi. Örgütler bu talimatı son 6 ay içinde İzmir, Van, Afyonkarahisar, Silivri ve Patnos’daki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere avukatları aracılığıyla ulaştırdı. Talimatlar FETÖ’cülere telefon görüşmelerinde, PKK’lılara ise telefon ve el yazısı notlarla bildirildi. İlgili cumhuriyet başsavcılıkları olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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