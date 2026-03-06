İskenderun’da asayiş operasyonu: 5 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; Kasten yaralama suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B., Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi A.C.D., İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen yağma olayının şüphelileri N.K., R.K. ile S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.