Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İskenderun’da asayiş operasyonu: 5 tutuklama

İskenderun’da asayiş operasyonu: 5 tutuklama

16:516/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; Kasten yaralama suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B., Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi A.C.D., İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen yağma olayının şüphelileri N.K., R.K. ile S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



#İskenderun
#asayiş
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!