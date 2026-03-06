Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 10 zanlı yakalandı

10:016/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda.

İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


stanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, 22 Ocak’ta Bağcılar ve 12 Şubat’ta Bakırköy’de iş yeri sahiplerine yönelik tehdit ile 20 Şubat’ta Kartal’da iş yeri kurşunlama olaylarına karışan zanlıların adresleri belirlendi.

Polis ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

#İstanbul
#operasyon
#organize suç örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU YARIŞI ALEV ALDI! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?