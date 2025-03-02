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İslam karşıtlığı afişe olmuştu: Cem Köksal serbest bırakıldı

İslam karşıtlığı afişe olmuştu: Cem Köksal serbest bırakıldı

15:242/03/2025, dimanche
G: 2/03/2025, dimanche
Yeni Şafak
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Zorlu Holding, yaşanan skandal sonrası CEO Bekir Cem Köksal'ın istifa ettiğini duyurmuştu.
Zorlu Holding, yaşanan skandal sonrası CEO Bekir Cem Köksal'ın istifa ettiğini duyurmuştu.

Şirket içi mailde yapılan Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tüm Türkiye'de büyük tepki gören skandal sonrası gözaltına alınan Köksal adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle,
"inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme"
suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Köksal bugün ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermişti.

Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan bu mesajına sert çıkmış, mail üzerinden Ergün'e,
"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor"
yanıtı veren Köksal,
"Dinden bağımsız bir duruşumuz var"
ifadelerini kullanmıştı.

#Zorlu Holding
#Bekir Cem Köksal
#Soruşturma
#Ramazan

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