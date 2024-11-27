Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İslam varsa, Türkiye vardır” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası’nda konuşan Erdoğan, birlik ve beraberliğe dikkat çekti. 13. yüzyıldaki Moğol istilasının İslam dünyasını harabeye çevirdiğine ancak İslam'ın özünü ve ruhunu yok edemediğini belirten Erdoğan, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti başta olmak üzere İslam topraklarına saldırıların Müslümanları zayıflattığına, güçten düşürdüğüne hatta parçaladığına ama İslam'ın nurunu söndüremediğine işaret etti.





PLANLI VE SİNSİ SALDIRI VAR

“Bugün ise işte o nura, o aydınlığa, imanımıza, değerlerimize yani bizi biz yapan kodlarımıza ruhumuza, özümüze yönelik çok yoğun, çok kapsamlı her zamankinden daha planlı ve sinsi bir saldırı söz konusudur” ifadelerini kullanan Erdoğan, Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da ve diğer İslam beldelerinde katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışanların apaçık ortada olduğunu vurguladı.





HER IRKIN ÇİMENTOSU İSLAM’DIR

Ümmet-i Muhammed'in önce yapay haritalarla bölündüğüne, ardından ırkçılığın körüklenmesiyle birbirlerine hasım yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, bugün medya ve sosyal medya üzerinden lümpen ırkçı hareketlerin rahatça örgütlenebildiğini ve propaganda yapabildiğini aktardı. “Coğrafyamızdaki her milletin, her ırkın çimentosu İslam'dır, İslam'ın bize kazandırdığı kardeşlik ruhudur” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Özellikle Türkleri, Kürtleri ve Arapları bir arada tutan ortak dinimizdir, ortak kıblemizdir, ortak inançlarımız ve ideallerimizdir.”





İNANCIMIZA SALDIRIYORLAR

“Bin yıldır bu topraklarda İslam kardeşliğinin cihanşümul sancağı altında, aynı ezanların gölgesinin sergenliğinde, hep beraber, yan yana barış içinde yaşıyoruz. Coğrafyamızdaki birlik ve huzuru bozmak isteyenler doğrudan doğruya işte bu iman merkezine, işte bu çimentoya yani inancımıza saldırmaktadır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıların, ateizm gibi deizm gibi şamanizm gibi maskelerle kendilerini gizlediklerine tanık oluyoruz. Bir dönem 'Ali'siz Alevilik' fitnesi üzerinden yürütülen kampanyaların gayesi neyse, son dönemde gündeme getirilen 'İslam'sız Türklük' furyasının gerisinde de aynı emperyalist emeller var.”





UYANIK OLMALIYIZ

Özellikle gençlerin zihnini bulandırmayı amaçlayan bu saldırılara karşı durma mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Göğsünde imandan zerre olan herkes, ırkçılık maskesi altındaki İslam karşıtlarına karşı uyanık olmak ve bu belayla mücadele etmek zorundadır. Bireyi, aileyi, milletimizi, vatanımızı ayakta tutan, İstiklal Marşı'mızda da ifade ettiği üzere ‘İman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ anlayışıdır. İslam varsa, Türk vardır. İslam varsa Kürt vardır, Arap vardır. İslam varsa aile vardır, ahlak vardır, edep ve haya vardır. İslam varsa, bayrak vardır, vatan vardır, hürriyet vardır. Hepsinden öte İslam varsa, Türkiye vardır.”





İnancımız reytinge meze olamaz

“Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının, aileyle birlikte dini değerlerimizi, dindarları hedef aldığını da müşahede ediyoruz" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplum kesimlerimiz adeta öcü gibi gösterilmekte, tahkir ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz, tepkisiz kalmamız mümkün değildir. 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız. Böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz.”





Dinimiz emin ellerde

Kur'an-ı Kerim'deki Hicr Suresi'nin 9. ayetinde, 14 asır önce Müslümanlara, "Muhakkak ki bu kitabı, bu vahyi, biz indirdik ve muhakkak ki onu koruyan da biziz" buyurulduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Evet mukaddes kitabımız Kur'an-ı, vahyi, yani dinimizi muhafaza edecek, ebedi koruyacak olan Allah'tır. Şurası bir gerçek ki bu ayet, dinimize yönelik saldırılar konusunda bizlere sonsuz bir öz güven aşılıyor. Hiç şüphesiz dinimiz emin ellerdedir. Dinimiz yüce Rabb'imizin muhafazası, koruması altındadır. Ancak bu garanti bizim, yani kulların üzerinden mesuliyeti çekip almaz. Müslümanlar olarak bizler de dini yaşamak ve yaşatmakla mükellefiz. Dinimize yönelik saldırılarda her ne kadar sınırsız bir emniyet içindeysek, dindarlara yönelik saldırılarda tedbir alacak, bu saldırıları göğüsleyip, püskürtecek olan bizden başkası değildir.”





 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 Mart 1924, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı” adlı sergiyi gezdi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sergiye ilişkin bilgi aldı.

Medeniyetimiz şaha kalkacak

İslam dininin Mekke ve Medine'den başlayarak asırlar boyunca çok geniş bir coğrafyada eşsiz güzellikte medeniyetler inşa ettiğini dile getiren Erdoğan, Bağdat, Şam, Kahire, Buhara, Semerkant, Gırnata, Kurtuba, Konya, Bursa ve İstanbul'un asırlar boyunca dünyaya istikamet çizen ilim ve medeniyet merkezleri olduğunu anımsattı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Batı'nın kan, gözyaşı, katliam, soykırım ve sömürüye dayanan ilerlemesi Doğu'nun ilahi ve insani medeniyetini boğmak için, altını çizerek söylüyorum, geçici bir dönem üstünlüğü eline geçirmiştir. Ama bizim medeniyetlerimizi inşa eden ruh ve öz ilk günkü gibi tazeliğini muhafaza etmektedir. Gün gelecek, kutsallığı ve insanı dışlayan ilerleme dönemlerinin parantezi er ya da geç kapanacak, Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken sahip olduğumuz öz ve ruh ile bizim ilahi, insani, aşk medeniyetimiz hem de daha güçlü olarak Allah'ın izniyle tekrar inkişaf edecek, şaha kalkacaktır.”





Dijital dünya değerlerimizi tahrip ediyor

Küresel ölçekte Müslümanlara ve İslami değerlere saldıran gizli, sinsi düşmanın Gazze'dekinden çok daha fazla etki ile hasar bıraktığını, savaşını, her yolu ve yöntemini kullanmakla birlikte en çok da medya ve son dönemde sosyal medya ile yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital dünya küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları ve özellikle de ehlisünnet akaidini doğrudan hedef tahtasına koyuyor. Bugün çocuklar anne babalarının, ailenin, öğretmenin, mahallenin talim ve terbiyesinden ziyade, dijital medyanın talim ve terbiyesine daha fazla maruz kalıyor.”





ACİL ÖNLEM ALINMALI

“Dijital tekno kültürü yönetenler ve yayanların bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan da kendi fikir, inanç ve yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz. Bugün şunu çok net biçimde söylemek isterim, dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların tüm değerleriyle korunabilmesi için acil önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.”





Şöhret hastalığının vebali ağır

Sivil dini yapıların, kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşaların, toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırdığına dikkati çeken Erdoğan, sivil dini yapıların bu yolla yıpratılmasının birtakım sapık oluşumlara zemin hazırladığını, kötü örneklerin toplumda umudun kararmasına sebep olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz. Şöhret hastalığı, samimiyetin, hüsnüniyetin ortadan kalkmasına neden olur, bunun vebali ağırdır” diye konuştu.











