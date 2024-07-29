İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmişti: CHP'li Deniz Yücel hakkında suç duyurusu

"Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş'ın Düzce'deki hutbede bahsettiği tesettür ve evlilik ahlakıyla ilgili değindiği konular tamamen ayet ve hadisler ışığında anlatılmasına rağmen, kendini bilmez bir vekil, üzerine vazife olmadan ve konuyla alakalı bilgi fukarası olduğu net ortaya çıkan CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından hadsiz bir dille saldırıya uğramış ve sonuçta tüm Müslümanlar gönülden yaralanmış ve incinmiştir.