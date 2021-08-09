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MUĞLA

İspanyol pilot: İlk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren İspanyol ekibin saha koordinatörü Major Juan Borrego "İlk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz” derken, yangın söndürme uçağının pilotu Reynaldo Fernandez Boyero "Bölgedeki yangının son 9 yılda karşılaştıklarımın en büyüğü olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İspanyol pilot: İlk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz
Pliot Reynaldo Fernandez Boyero "bölgedeki yangının son 9 yılda karşılaştıklarımın en büyüğü olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu,

İspanya'dan gelen ve Dalaman Havalimanı'na konuşlanan 2 uçak, Yangın Yönetim Merkezi'nce verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı. İspanyol ekip, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede önemli rol üstlendi.

Major Juan Borrego
AA
Major Juan Borrego

"İlk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz"

Ekibin saha koordinatörü Major Juan Borrego, kendi takımları ile Türkiye'den destek veren takımların çok iyi bir koordinasyon kurduğunu belirterek, "Toplamda 27 kişilik bir ekibiz. 5 kişi acil yönetimde çalışıyor, 22 kişi de uçağın kalkış ve inişinden sorumlu. Gerçekten çok büyük bir yangın olduğunu düşünüyoruz. İlk defa böyle büyük bir yangına katılıyoruz. İspanya'da bu tarz yangınlardan dolayı deneyimlerimiz oldu ama ilk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz." dedi.

AA

Borrego, Türkiye'nin misafirperverliğine hayran kaldıklarını, çalışma sürelerinde çok iyi vakit geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin farklı ülkelerden farklı pilotlar ve uçakları bir merkezden başarıyla koordine ettiğini dile getiren Borrego, "Bu merkezden onları yönetmek gerçekten çok çok zor. Uçakların farklı kapasiteleri, farklı motorları, farklı su alma sistemleri olduğundan bunu yönetmek gerçekten çok zor ve bu bizi çok etkiledi. Türkiye'nin böyle bir güce sahip olması bizler için gerçekten çok mutluluk verici. Burada farklı ekiplerle çalışmak da mutluluk verici ve bu bizim için büyük bir deneyim oldu." şeklinde konuştu.

Reynaldo Fernandez Boyero
AA
Reynaldo Fernandez Boyero

"Bölgedeki yangının son 9 yılda karşılaştıklarımın en büyüğü olduğunu söyleyebilirim"

Yangın söndürme uçağının pilotu Reynaldo Fernandez Boyero ise uçağının tek seferde yaklaşık 6 ton su aldığını ve günde 15 seferle yangına su boşalttığını anlattı.

AA

Köyceğiz haricinde özellikle Milas'ta termik santral bölgesindeki yangının söndürülmesinde görev aldığını belirten Boyero, şunları kaydetti:

Reynaldo Fernandez Boyero
AA
Reynaldo Fernandez Boyero

"Bölgedeki yangının son 9 yılda karşılaştıklarımın en büyüğü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ormanların, büyük alanların yanışı, ormanlara yakın köylerin boşaltılması, buraların tehlike altında olması bizi çok etkiledi. Buradaki insanlar gerçekten bize çok yardımcı oldular. Özellikle çevreyi koruma noktasında farklı ülkelerden gelen insanlarla çalışmak, gerçekten her gün yeni bir şeyler öğrenmemizi sağladı. Bir işi yapmanın daha farklı ve güzel bir yolunu öğreniyoruz. Bu çok güzel bir duygu."

AA

Boyero, bölgedeki yangınlar tamamen sönünceye kadar bu mücadeleye sürdüreceklerini, bunun için de büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İspanya'dan gelen ekibinin yangın söndürme mücadelesinde gösterdikleri özveri de kameralara yansıdı.

Ekipler günün ilk ışıklarıyla başladıkları söndürme çalışmalarına hava kararıncaya kadar aralıksız devam ediyor.

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