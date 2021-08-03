Dost ülkeler Türkiye'deki yangınlar için seferber oldu: İspanya'nın destek uçakları Dalaman'da

Türkiye’nin ciğeri, Ege ve Akdeniz’in kalbi ormanlar, 1 haftadır alevlerle boğuşuyor. Ormanları kurtarmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personel görev yapıyor.
Yangınla mücadelede dost ülkeler de Türkiye'nin yardımına koştu. Başta kardeş Azerbaycan olmak üzere, Ukrayna ve Rusya'dan yangın söndürme uçakları geldi. Son olarak İspanya da alevlerle mücadele için yardıma koştu. İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi.
- Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İki Corsair'imiz ile Dalaman'dayız. Şimdi şu ateşleri söndürelim" ifadeleri kullanıldı.
Our two Corsairs ☠are here in Dalaman!!!! Now let's get those fires!!!🇪🇸🇹🇷💪🏻💪🏻 #SpainwithTurkey #Apagayvamonos pic.twitter.com/utg4Yx9wxK
Our two Corsairs ☠are here in Dalaman!!!! Now let's get those fires!!!🇪🇸🇹🇷💪🏻💪🏻 #SpainwithTurkey #Apagayvamonos pic.twitter.com/utg4Yx9wxK— España en Turquía (@EmbEspTurquia) August 3, 2021
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün Hırvatistan'dan 1 ve İspanya'dan 2 Canadair tipi uçağın gönderileceğini duyurmuştu.