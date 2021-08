Dost ülkeler Türkiye'deki yangınlar için seferber oldu: İspanya'nın destek uçakları Dalaman'da

Türkiye’nin ciğeri, Ege ve Akdeniz’in kalbi ormanlar, 1 haftadır alevlerle boğuşuyor. Ormanları kurtarmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personel görev yapıyor.

Yangınla mücadelede dost ülkeler de Türkiye'nin yardımına koştu. Başta kardeş Azerbaycan olmak üzere, Ukrayna ve Rusya'dan yangın söndürme uçakları geldi. Son olarak İspanya da alevlerle mücadele için yardıma koştu. İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi.

Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İki Corsair'imiz ile Dalaman'dayız. Şimdi şu ateşleri söndürelim" ifadeleri kullanıldı.

Our two Corsairs ☠are here in Dalaman!!!! Now let's get those fires!!!🇪🇸🇹🇷💪🏻💪🏻 #SpainwithTurkey #Apagayvamonos pic.twitter.com/utg4Yx9wxK — España en Turquía (@EmbEspTurquia) August 3, 2021

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün Hırvatistan'dan 1 ve İspanya'dan 2 Canadair tipi uçağın gönderileceğini duyurmuştu.

FOTOĞRAF 10 Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip, Türkiye'ye ulaştı. . 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi gece saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Ekipleri, AFAD, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Ekipler, polis eşliğinde Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine doğru yola çıktı. Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. BiP'te paylaş

OYNAT 00:41 Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıkları takdir gördü. Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, 'Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

