Isparta-Antalya karayolunda beton mikseri ile minibüs çarpıştı: Feci kazada yedi ölü yedi yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen beton mikseri ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2’s i ağır 7 kişi yaralandı.