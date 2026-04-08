Isparta-Antalya karayolunda beton mikseri ile minibüs çarpıştı: Feci kazada yedi ölü yedi yaralı

Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde beton mikseri ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır yedi kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen beton mikseri ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2’s i ağır 7 kişi yaralandı.