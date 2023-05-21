İsrafa tiyatro oyunu ile dikkat çekiliyor

Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen oyun, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde meraklılarıyla buluşuyor. Esenler’deki tüm ortaokul öğrencileriyle buluşacak oyunda mutfaklardaki israf konusu, hem eğitici hem eğlendirici bir dille ele alınıyor. Karakterlerin öğrencilere sorular sorduğu oyun interaktif bir şekilde gerçekleşiyor. “Atıksız Hayat- Atıksız Mutfak proje koordinatörü Mürvet Özgün, “Bu proje ile Esenler’de 7’den 77’ye her yaştan kimseye israf konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.