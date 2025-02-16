İsrail ABD'den aylardır bunu bekliyordu: Bir tonluk devasa bombalar Aşdod Limanı'na ulaştı

ABD'nin gönderdiği MK-84'ler İsrail'e ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yola çıkan mühimmatlar İsrail'e ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den gelen 1 tonluk Mk-84 bombalarının ülkeye ulaştığını açıkladı.
Joe Biden'ın İsrail'e verilen askeri desteği kısmen azaltma kararı, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla kaldırılmış, Trump ilk iş olarak İsrail'e verilecek silahların önünü açmıştı.
MK-84'ler hava üslerine dağıtıldı
MK-84'ler hava üslerine dağıtıldı
Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanlığı, ABD'nin verdiği bombaların dün gece saatlerinde Aşdod Limanı'na ulaştığını bildirdi. Limanda TIR'lara aktarılan bombalar,
İsrail Hava Kuvvetlerine ait farklı üslere gitmek üzere yola çıktı.
Kendi türünün en yıkıcı bombası
Kendi türünün en yıkıcı bombası
Aşdod'a ulaşan gemide 1.800 adet MK-84 bombası olduğu açıklandı. İsrail, Mark 80 serisinin en büyük bombası olan MK-84'ü
Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını artırmak amacıyla kullanıyor.
ABD yapımı olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki MK-84 mühimmatı, kalın beton ile metali delip geçerek geniş bir patlama etkisi oluşturuyor.
ABD'den soykırıma 76 tonluk destek
ABD'den soykırıma 76 tonluk destek
Bombaların gelişinin İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın kanıtı olduğunu söyleyen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz,
"Bu gece İsrail'e ulaşan mühimmat sevkiyatı Hava Kuvvetleri ve IDF için çok değerli bir anlam taşıyor."
dedi.
Böylece ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat miktarı 76 tonu aştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün gece Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail'e gelerek burada soykırımcı mevkidaşı ile görüşmüş,
ABD'nin İsrail'e olan daimi desteğini iletmişti.
#ABD
#İsrail
#MK-84
#Bomba
#Sevkiyat
#Aşdod Limanı
#Donald Trump