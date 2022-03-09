İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiye'ye geliyor: Gündem iş birliği adımları olacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geliyor. Devlet ziyareti olarak planlanan ve iki gün sürecek görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Ön koşulsuz gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesine ilişkin tek koyduğu çekince bunun Filistin ve Kudüs sorununa rağmen bir normalleşme olmayacağı. Ziyaret planlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeleri yoluyla bunun mesajı da net olarak verilmiş durumda.

SAVAŞ DA KONUŞULACAK

İsrail tarafının da büyük önem atfettiği Herzog’un ziyaretinde konuşulacak öncelikli konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ve olası yansımaları olacak. Güncel gelişmeler ışığında iki ülke arasında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alınacak. Bu doğrultuda, ABD’nin East-Med projesinden çekilme kararı sonrası Akdeniz gazının Avrupa’ya taşınmasında Türkiye-İsrail işbirliği olanakları da, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan enerji arz krizinde alternatif olarak geleceğin güvenlik endişelerinin karşılanmasında önemli bir fırsat alanı olarak görülüyor. Diplomatik çevrelerde Herzog’un Türkiye ziyareti, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinde önemli bir ilk adım olarak görülüyor.

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ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ

Türkiye, Erdoğan-Herzog görüşmesinin ise önemli bir başlangıç olması beklentisinde. Görüşmelerde masada olup olmayacağı merak edilen Akdeniz doğal gazı konusu ile ilgili diplomatik kaynaklar henüz Akdeniz gazı meselesinin konuşulmaya başlanması için gereken noktada bulunulmadığını belirtiyor.

GÜNDEM İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor: 15 yıl sonra ilk ziyaret