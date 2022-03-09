Gündem İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiyeye geliyor Gündem iş birliği adımları olacak
ANKARA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiye'ye geliyor: Gündem iş birliği adımları olacak

İsrail ile Cumhurbaşkanları nezdinde ilk temas bugün Herzog’un ziyaretiyle sağlanıyor. Ziyaret Ankara’da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde bir başlangıç olarak görülüyor ve önemli iş birlikleri için henüz yolun başında olunduğuna dikkat çekiliyor.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiyeye geliyor: Gündem iş birliği adımları olacak ​
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geliyor. Devlet ziyareti olarak planlanan ve iki gün sürecek görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Ön koşulsuz gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesine ilişkin tek koyduğu çekince bunun Filistin ve Kudüs sorununa rağmen bir normalleşme olmayacağı. Ziyaret planlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeleri yoluyla bunun mesajı da net olarak verilmiş durumda.

SAVAŞ DA KONUŞULACAK

İsrail tarafının da büyük önem atfettiği Herzog’un ziyaretinde konuşulacak öncelikli konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ve olası yansımaları olacak. Güncel gelişmeler ışığında iki ülke arasında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alınacak. Bu doğrultuda, ABD’nin East-Med projesinden çekilme kararı sonrası Akdeniz gazının Avrupa’ya taşınmasında Türkiye-İsrail işbirliği olanakları da, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan enerji arz krizinde alternatif olarak geleceğin güvenlik endişelerinin karşılanmasında önemli bir fırsat alanı olarak görülüyor. Diplomatik çevrelerde Herzog’un Türkiye ziyareti, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinde önemli bir ilk adım olarak görülüyor.

ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ

Türkiye, Erdoğan-Herzog görüşmesinin ise önemli bir başlangıç olması beklentisinde. Görüşmelerde masada olup olmayacağı merak edilen Akdeniz doğal gazı konusu ile ilgili diplomatik kaynaklar henüz Akdeniz gazı meselesinin konuşulmaya başlanması için gereken noktada bulunulmadığını belirtiyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor: 15 yıl sonra ilk ziyaret
GÜNDEM
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor: 15 yıl sonra ilk ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un başdanışmanı: Türkiye bölgede çok güçlü bir faktör
DÜNYA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un başdanışmanı: Türkiye bölgede çok güçlü bir faktör
iPhone SE 3 tanıtıldı

iPhone SE 3 tanıtıldı

​İşte uygun fiyatlı iPhone'un ücreti.
Tüm restoranlarını kapatacak

Tüm restoranlarını kapatacak

McDonald's: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.

Zelenskiy, İngiltere Parlamentosu'na seslendi.

​Başkan Joe Biden açıklama yapıyor.

Taliban Kadınlar Günü'nü kutladı

Taliban Kadınlar Günü'nü kutladı

'​Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsat.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.