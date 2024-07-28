İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki İsrail terörüne değindi. "Savunma sanayiinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Ama bunların hiçbiri bizi aldatmasın." diyen Erdoğan, "Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın. Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da aynen yaparız" diye konuştu.