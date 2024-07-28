İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki İsrail terörüne değindi.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.
Dışişlerinden haddi aşan Katz’a ayar
Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.