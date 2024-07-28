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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Berk
23:56 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 01:20 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki İsrail terörüne değindi.

"Savunma sanayiinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Ama bunların hiçbiri bizi aldatmasın."
diyen Erdoğan, bölgede İsrail terörüne karşı Türkiye'nin gücünün ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı.
"Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın."
diyen Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının artması ihtimaline ilişkin ise,
"Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da aynen yaparız"
diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

Erdoğan'ı Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile bir tutan Katz,
"Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın."
şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Dışişlerinden haddi aşan Katz’a ayar

Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.

İşte bakanlığın yaptığı açıklama



#Yisrael Katz
#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Tehdit
#Saddam Hüseyin
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