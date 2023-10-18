İsrail'e destek sonrası protestoların hedefi haline gelmişti: ABD Adana Konsolosluğunu geçici olarak kapattı

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler dün akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.

"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir.