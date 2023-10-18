ABD, Adana Konsolosluğunu geçici olarak kapatma kararı aldı.
Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler dün akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.
ABD yaşananlar sonrasında İsrail'e desteğini açıkladı ve saldırının Hamas tarafından gerçekleştiğini öne sürdü.
Saldırılar sonrasında sokağa dökülen vatandaşlar, ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde önceki gün protesto gösterisi düzenlenmişti.
İsrail'e destek sonrası protestoların hedefi haline gelmişti: ABD Adana Konsolosluğunu geçici olarak kapattı
İşgalcilerin en büyük destekçisi ABD, yaşananların ardından Adana Büyükeçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı.
"ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler"
"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir.
Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.
ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler."