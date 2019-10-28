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İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar: 2'si bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Avcılar'da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar: 2'si bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Avcılar'da Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki asansörde 45 dakika mahsur kalan 2'si bebek 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Metrobüs asansöründe 2'si bebek 5 kişi mahsur kaldı.
Metrobüs asansöründe 2'si bebek 5 kişi mahsur kaldı.

Avcılar'da Şükrübey Durağı'ndaki asansör dün saat 21.30 sıralarında aşağı inerken aniden durdu. Cam kabininde 2'si bebek 3 kişinin bulunduğu asansörü asılı halde görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeyi aradı. Bu sırada bir anne ile kızı, 2 metre yukarıda asılı kalan cam kabinli asansördekilere el sallayarak moral vermeye çalıştı.

DHA
Cam kabininde 2'si bebek 3 kişinin bulunduğu asansörü asılı halde görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeyi aradı.

Genç kız bir ara cep telefonununu uzatarak, büyük harflerle yazdığı "Bekleyin" yazısını da gösterdi.

Bu arada ilk ihbardan sonra yola çıkan itfaiye ekibine kim tarafından açıldığı bilinmeyen bir telefonla mahsur kalanların kurtarıldığının bildirildiği, bunun üzerine de ekiplerin geri döndüğü öğrenildi.

DHA
Avcılar'da Şükrübey Durağı'ndaki asansör dün saat 21.30 sıralarında aşağı inerken aniden durdu.

İtfaiye ekiplerinden tekrar yardım istendi. Gelen görevliler kabini yukarıya çekip kabinin kapısını açmayı başardı. İki bebek arabası ile çıkan aile fertleri konuşmak istemedi.

DHA
Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki asansörde 45 dakika mahsur kalan 2'si bebek 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bazı çevre sakinleri, asansörün sık arıza yapmasından yakındı. Bu arada asansörün kullanılmaması için önüne güvenlik şeridi çekildi.

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