Gündem İstanbul barajlarının su seviyesinde son durum İşte baraj doluluk oranları
İSTANBUL

İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul barajları güncel durum (17 Mart 2021)

İstanbul barajlarının su seviyesinde son durum: İşte baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarının doluluk oranı yağışlarla orantılı olarak artmaya devam ediyor. Yıl başında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbullular da baraj doluluk oranını merak ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranında son durum ne? İşte, İSKİ'nin bugün açıkladığı 16 Mart İstanbul baraj doluluk oranı tablosu...

Seren Som Diğer
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Arşiv

Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü. Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 17 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62,71 seviyesine yükseldi.

İstanbul'a verilen su miktarının ise 2 milyon 707 bin metreküp olduğu duyuruldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

3 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

1 Mart: Yüzde 56,71

2 Mart: Yüzde 57,23

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

6 Mart: Yüzde 58,47

7 Mart: Yüzde 59,17

8 Mart: Yüzde 59,93

9 Mart: Yüzde 60,37

10 Mart: Yüzde 60,71

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 62,34

16 Mart: Yüzde 62,40

17 Mart: Yüzde 62.71

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

17 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 77.38

Papuçdere: Yüzde 44.42

Sazlıdere: Yüzde 33.26

Büyükçekmece: Yüzde 62.81

Alibeyköy: Yüzde 57.49

Terkos: Yüzde 58.55

Kazandere: Yüzde 58.54

Elmalı: Yüzde 70.10

Darlık: Yüzde 72.94

Istrancalar: Yüzde 57.70

GEÇMİŞ YILLARIN 17 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyenin biraz altında olduğu görülüyor. En yüksek 17 Mart baraj doluluk oranının yüzde 95,01 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

  • Şubat ayında yağan karın bahar mevsimi geldikçe eriyeceği göz önünde bulundurulursa artışın süreceği ön görülüyor. Ancak uzmanlar, içme suyunun kontrollü şekilde kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

İstanbul barajlarının su seviyesi arttı mı? Doluluk oranında son durum
GÜNDEM
İstanbul barajlarının su seviyesi arttı mı? Doluluk oranında son durum

İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum
GÜNDEM
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Atık suyun arıtılmadan aktarılmasının sonucu kötü oldu: Bu dere Ömerli Barajı’na su taşıyor
FOTOĞRAF 6
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İBB iştiraklerinden İSKİ, geçtiğimiz aylarda Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki suları arıtmadan Riva Deresi’ne aktardığı gerekçesiyle ceza yemişti. İstanbul’da özellikle yağışlı dönemlerde aynı problem bu kez de Ömerli Barajı’na giden derelerde meydana geldi.
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İddiaya göre, İSKİ yönetimi tarafından Terfi Merkezi’nden pompalar ile Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisine aktarılması gereken atık suların, yağmurun yoğun olduğu zamanlarda terfi merkezinin kapakları açılarak terfi işlemleri yapılmadan Ömerli Barajı’na su taşıyan derelere atılan atıksular, ağır koku ve çevre kirliliğine neden oldu.
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Öte yandan İstanbulluların su ihtiyacını karşıladığı önemli noktalardan biri olan Ömerli Barajı’na su taşıyan derede oluşan çevre kirliliği ve suyun renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.
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Dere çevresinde oluşan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlardan İsa Demir, “Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor. Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor. Sanki özellikle yapılıyormuş gibi düşünüyorum” diye konuştu.
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Atık suyun arıtılmadan aktarılmasının sonucu kötü oldu: Bu dere Ömerli Barajı’na su taşıyor
İstanbul'da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi'nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı'na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Vatandaşların tepkisine neden olan o anlar ise havadan görüntülendi.


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