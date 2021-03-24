İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı: İşte su seviyesindeki son durum

Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürüyor.

Özellikle son bir haftadır yağmurun etkili olması ve yağmurların 24 Mart günü yerini kar yağışısına bırakması, İstanbul barajları için can suyu oldu.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 24 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde bir günde yaklaşık 2 puan artarak yüzde 68,64'e yükseldi.

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23 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 677 bin metreküp

24 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %68,64 pic.twitter.com/aYHk8DOdXt — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) March 24, 2021

23 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 667 bin metreküp olarak açıklandı.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

24 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

10 Mart: Yüzde 60,71

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

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15 Mart: Yüzde 62,34

16 Mart: Yüzde 62,40

17 Mart: Yüzde 62.71

18 Mart: Yüzde 63,03

19 Mart: Yüzde 63,34

20 Mart: Yüzde 63,74

21 Mart: Yüzde 64,06

22 Mart: Yüzde 65,21

23 Mart: Yüzde 66,84

24 Mart: Yüzde 68,64

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

24 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 85,22

Papuçdere: Yüzde 47,78

Sazlıdere: Yüzde 36,04

Büyükçekmece: Yüzde 68,86

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Alibeyköy: Yüzde 61,77

Terkos: Yüzde 64,02

Kazandere: Yüzde 60,60

Elmalı: Yüzde 79,39

Darlık: Yüzde 80,55

Istrancalar: Yüzde 55,72





GEÇMİŞ YILLARIN 24 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu görülüyor. En yüksek 24 Mart baraj doluluk oranının yüzde 95,09 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

Geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı

2020 yılında 20 Nisan’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülürken bu yıl 21 Mart itibariyle doluluk oranı yüzde 68.64 oldu. Bu seviyeyle doluluk oranı geçen yıl kaydedilen en yüksek seviyeyi aşmış oldu.

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Şubat ve mart ayında yağan karın bahar mevsimi geldikçe eriyeceği göz önünde bulundurulursa artışın süreceği ön görülüyor. Ancak uzmanlar, içme suyunun kontrollü şekilde kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

GÜNDEM Barajların doluluk oranı geçen yılın altında: Su seviyesinin artması için nisan yağmurları bekleniyor

GÜNDEM İstikrarlı artış devam ediyor: İstanbul’da barajların doluluk oranında son durum

FOTOĞRAF 6 Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor. İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21'e ulaştı. Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64.17'lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65.21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı. 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 95.01, 2016 yılında 87.21, 2017 yılında 89.65, 2018 yılında 89.91, 2019 yılında 94.10 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Papuçdere barajında doluluk yüzde 45.69 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 34.43, Istrancalarda ise yüzde 44.66 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Elmalı ve Darlık barajları. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: -Ömerli Barajı yüzde 87.62 -Papuçdere Barajı yüzde 45.69 -Sazlıdere barajı yüzde 34.43 -Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82 -Alibeyköy Barajı yüzde 58.20 -Terkos Barajı yüzde 60.59 -Kazandere Barajı yüzde 57.88 -Elmalı Barajı yüzde 73.54 -Darlık Barajı yüzde 76.66 -Istrancalar Barajı yüzde 44.6 İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne durumda? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 65.21 çıktı.

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