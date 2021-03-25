Kar yağışı barajlara can suyu oldu: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine çıktı

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı.

Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı.

Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürüyor. Yağmurun yanı sıra kar yağışının da etkili olması İstanbul barajlarındaki su seviyesinin artmasına neden oldu.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 25 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 69,83'e yükseldi.

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24 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 697 bin metreküp 25 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %69,83 pic.twitter.com/ZED034UqDZ — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) March 25, 2021

25 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 697 bin metreküp olarak açıklandı.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

25 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 62,34

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16 Mart: Yüzde 62,40

17 Mart: Yüzde 62.71

18 Mart: Yüzde 63,03

19 Mart: Yüzde 63,34

20 Mart: Yüzde 63,74

21 Mart: Yüzde 64,06

22 Mart: Yüzde 65,21

23 Mart: Yüzde 66,84

24 Mart: Yüzde 68,64

25 Mart: Yüzde 69,83

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

25 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:





Ömerli: Yüzde 86,57

Papuçdere: Yüzde 49,28

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Sazlıdere: Yüzde 36,76

Büyükçekmece: Yüzde 69,59

Alibeyköy: Yüzde 63,13

Terkos: Yüzde 65,06

Kazandere: Yüzde 60,92

Elmalı: Yüzde 79,39

Darlık: Yüzde 82,36

Istrancalar: Yüzde 61,19





GEÇMİŞ YILLARIN 25 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu görülüyor. En yüksek 25 Mart baraj doluluk oranının yüzde 95,02 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

Barajlardaki doluluk oranı, 25 Mart baz alındığında 2011'de yüzde 94,41, 2012'de yüzde 92,52, 2013'te yüzde 88,03, 2014'te yüzde 35,46, 2015'te yüzde 95,02, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 89,45, 2018'de yüzde 89,56, 2019'da yüzde 94,07, 2020'de ise yüzde 63,92 olarak gerçekleşti.

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