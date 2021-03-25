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İSTANBUL

İstanbul barajlarında ne kadar su var? İSKİ açıkladı, işte son durum (25 Mart 2020)

Kar yağışı barajlara can suyu oldu: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine çıktı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının da etkisiyle artmaya devam ediyor. İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre doluluk oranı yüzde 70 seviyesine yaklaştı. İşte 25 Mart 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum...

Seren Som İHA
İstanbul barajlarında ne kadar su var? İSKİ açıkladı, işte son durum (25 Mart 2020)
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İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı.

Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı.

Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürüyor. Yağmurun yanı sıra kar yağışının da etkili olması İstanbul barajlarındaki su seviyesinin artmasına neden oldu.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 25 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 69,83'e yükseldi.

25 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 697 bin metreküp olarak açıklandı.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

25 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 62,34

16 Mart: Yüzde 62,40

17 Mart: Yüzde 62.71

18 Mart: Yüzde 63,03

19 Mart: Yüzde 63,34

20 Mart: Yüzde 63,74

21 Mart: Yüzde 64,06

22 Mart: Yüzde 65,21

23 Mart: Yüzde 66,84

24 Mart: Yüzde 68,64

25 Mart: Yüzde 69,83

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

25 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:


Ömerli: Yüzde 86,57

Papuçdere: Yüzde 49,28

Sazlıdere: Yüzde 36,76

Büyükçekmece: Yüzde 69,59

Alibeyköy: Yüzde 63,13

Terkos: Yüzde 65,06

Kazandere: Yüzde 60,92

Elmalı: Yüzde 79,39

Darlık: Yüzde 82,36

Istrancalar: Yüzde 61,19


GEÇMİŞ YILLARIN 25 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu görülüyor. En yüksek 25 Mart baraj doluluk oranının yüzde 95,02 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

Barajlardaki doluluk oranı, 25 Mart baz alındığında 2011'de yüzde 94,41, 2012'de yüzde 92,52, 2013'te yüzde 88,03, 2014'te yüzde 35,46, 2015'te yüzde 95,02, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 89,45, 2018'de yüzde 89,56, 2019'da yüzde 94,07, 2020'de ise yüzde 63,92 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı: İşte su seviyesindeki son durum
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İstikrarlı artış devam ediyor: İstanbul’da barajların doluluk oranında son durum
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İstikrarlı artış devam ediyor: İstanbul’da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne durumda?
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Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.
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İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21'e ulaştı.
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Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64.17'lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65.21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı. 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 95.01, 2016 yılında 87.21, 2017 yılında 89.65, 2018 yılında 89.91, 2019 yılında 94.10 olarak kayıtlara geçmişti.
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İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Papuçdere barajında doluluk yüzde 45.69 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 34.43, Istrancalarda ise yüzde 44.66 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Elmalı ve Darlık barajları.
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İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: -Ömerli Barajı yüzde 87.62 -Papuçdere Barajı yüzde 45.69 -Sazlıdere barajı yüzde 34.43 -Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82 -Alibeyköy Barajı yüzde 58.20 -Terkos Barajı yüzde 60.59 -Kazandere Barajı yüzde 57.88 -Elmalı Barajı yüzde 73.54 -Darlık Barajı yüzde 76.66 -Istrancalar Barajı yüzde 44.6
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne durumda?
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 65.21 çıktı.

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