Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbul Boğazında arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapıya çekildi
İSTANBUL

İstanbul Boğazı’nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı’ya çekildi

İstanbul Boğazı’nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı’ya çekildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevki’inde arızalanan, Tanzanya bandıralı demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı açıklarına çekildi. Ahırkapı’da demirleyen gemi drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Boğazı’nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı’ya çekildi
Boğaz'da arızalanan gemi

Tanzanya bandıralı "Croatia" adlı demir-çelik yüklü gemi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi açıklarına doğru ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yaptı. Gemi görevlilerinin yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörleri gemiyi kurtarmak için sevk edildi. 100 metre boyundaki demir çelik yüklü CROATIA isimli gemi yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ahırkapı demir bölgesine çekildi.

İstanbul Valiliği gemi kurtarma çalışmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Boğazda seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Mısır Süveyş Kanalı'nı günlerce kapatan geminin sahibi firmadan bir milyar dolar tazminat istiyor
DÜNYA
Mısır Süveyş Kanalı'nı günlerce kapatan geminin sahibi firmadan bir milyar dolar tazminat istiyor

Mısır Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına yol açan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak
DÜNYA
Mısır Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına yol açan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak
Abone Ol Google News
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı: O noktada etkisiz hale getirildi.
Bir aile perişan oldu

Bir aile perişan oldu

​Yüzde 70 engelli kız çocuğunu evlendirmek için kaçırdılar.
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.